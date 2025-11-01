プロ野球・ソフトバンクは1日、ヘルナンデス投手、オスナ投手、ダウンズ選手の3名が帰国したことを発表しました。ヘルナンデス投手は今季も勝ちパターンの一角を担い、42試合に登板。状態を落とし抹消も経験しましたが、1勝2敗9ホールドで防御率3.35をマークしました。ポストシーズンでも起用に応え、チームの日本一に貢献しました。昨季の7月末にチームに合流したダウンズ選手は、今季も50試合に出場。4本塁打も放ち、打率.226を