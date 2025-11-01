将棋の第38期竜王戦7番勝負第3局は10月31、11月1の両日、京都市で指され、先手の藤井聡太竜王（23）＝名人・王位・棋聖・棋王・王将との六冠＝が85手で挑戦者の佐々木勇気八段（31）を破り、開幕から3連勝して5連覇にあと1勝と迫った。藤井竜王は10月28日に王座を失い、七冠から六冠へ後退。今シリーズ、防衛すれば竜王連続5期獲得となり、自身三つ目の「永世称号」の資格を得る。初タイトルを目指す佐々木八段は、後がなくな