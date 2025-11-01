日本シリーズの最高殊勲選手（MVP）に輝いたソフトバンクの山川穂高内野手（33）が1日、早くも来季に向けて始動した。みずほペイペイドームに隣接する砂浜で約2時間、ランニングや素振りを行い「（オフは）今までの野球人生で一番練習する」と決意した。日本シリーズでは最長タイ記録の3試合連続本塁打。打率3割8分5厘、3本塁打、7打点で5年ぶりの日本一に貢献した。早朝から福岡に移動した10月31日を挟み、来季に向けて動き出