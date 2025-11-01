¤Æ¤¤¤Ï?»Ò¤¬¤Ç¤­¤¿?¤È¹ð¤²¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ï2Æü¡¢Âè42²ó¡Ö¾·¤«¤ì¤¶¤ëµÒ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾­ÂÀ¡Ë¤ÎÈþ¿ÍÂç¼ó³¨¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢½ñÊªÌä²°¤â»Ï¤á¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¿È¾åÈ¾¸º¤«¤éÅ¹¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£²ÎËû¤Î¿·ºî¡¢¹¾¸Í¤Î¡Ö´ÇÈÄÌ¼¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ó³¨¤âÂçÉ¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢´ÇÈÄÌ¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤µÒ¤Ç³ÆÅ¹¤ÏÈËÀ¹¡¢¹¾¸Í¤ÎÄ®¤â³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ÏÄÕ½Å¤Ë?»Ò¤¬¤Ç¤­¤¿?¤È¹ð¤²¤ë¡£