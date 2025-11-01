私たちの生活に欠かせないガスや電気などを供給する伊勢崎市のエネルギー会社が１日から恒例の感謝イベントを開いています。 感謝祭を開いたのは伊勢崎市にあるエネルギー会社、伊勢崎ガスグループです。会場には朝から多くの人が訪れ、イベントの目玉で商品券やコメなどの豪華賞品が当たる抽選会には長い列ができていました。また、ファンヒーターやガスコンロ、給湯器といった最新のガス機器が定