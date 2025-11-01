高校バレーの最高峰、春の高校バレー県予選の決勝ラウンドが1日始まり、男女ともに決勝カードが出そろいました。新潟県小千谷市の小千谷市総合体育館で1日始まった春高バレーの県予選・決勝ラウンド。1日は準々決勝と準決勝が行われ、男女各8チームがぶつかりました。男子の準々決勝第二試合では、去年の優勝校の東京学館新潟と佐渡が対決し、東京学館新潟が接戦をものにしましたが、準決勝で敗れて