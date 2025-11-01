2年連続世界一へ崖っぷちに立たされたメジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースは、山本由伸投手（27）が先発。大谷翔平選手（31）、佐々木朗希投手（23）と、侍トリオそろい踏みの総力戦です。トロント・ブルージェイズに王手をかけられ敵地で迎えた第6戦。世界一を待ちわびるブルージェイズファンがスタジアムを埋め尽くす中、大谷選手が第1打席へ。三振に倒れると大歓声が響き渡りました。山本投手は完投した第2戦に続き、完全