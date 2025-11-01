新潟県内は2日にかけて雷を伴って激しく雨の降るところがある見込みで、上・中・下越では3日にかけて土砂災害や河川の増水に注意・警戒が必要です。大気の状態が非常に不安定となっている県内。2日にかけて雷を伴って激しく降るところがある見込みで、雨雲が停滞すれば警報級の大雨となる可能性があります。2日午後6時までに降る雨の量は多いところで上・中・下越で60ミリ、佐渡で40ミリとなっています。気象台は上・中・下越で3日