北朝鮮は、1日に行われる中韓首脳会談で、韓国側が朝鮮半島の非核化が議論される方針を示したとして、非核化は「決してかなわないばかげた夢」だと反発しました。韓国大統領府は先月31日、1日に行われる中韓首脳会談で「朝鮮半島の非核化と平和実現」を議題にする方針を明らかにしました。これについて北朝鮮のパク・ミョンホ外務次官が1日、談話を発表し韓国について「機会があれば朝鮮半島の非核化を取り上げようとしている」と