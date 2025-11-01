元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で10月26日に公開された動画に出演。落合博満氏と佐々木主浩氏との対戦を振り返った。谷繁元信氏○「フォークをカーブだと思って」この動画では、谷繁氏がキャッチャーとして対戦したバッターで、「毎回抑えるのが大変だった」「すごいな」と思った選手についてトーク。その中で、谷繁氏は「僕たちの同世代より少し上でいうと、やっぱり落合さん