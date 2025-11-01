巨人の阿部慎之助監督（４６）が秋季キャンプ第１クール最終日の１日に、泉圭輔投手（２８）を先発転向させる意向を示した。この日、泉のブルペン投球を１時間ほど入念にチェックしていた阿部監督は、２０２球投げ込んだ右腕に助言。「泉の場合、ボール球が全部低いところにいっちゃう。そこだと誰も振ってくれない。高めなら空振りするかもしれないしファウル取れるかもしれないしって言って。そういうデータが出てるのでね」