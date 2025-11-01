◆バスケットボール▽Ｂ１リーグ第７節第１戦京都８２―７０三遠（１日・京都市立体育館）京都がホームで三遠に競り勝ち、連敗を３でストップさせた。最終第４クオーター（Ｑ）、６３―６４の局面から、ホール百音アレックスの３ポイントシュートで逆転。その後、チーム最年長３８歳のＳＧ／ＳＦの古川孝敏や、ＰＦ／センターのジョーダン・ヒースらが得点を重ね、粘る相手を振り切った。前節まで１０戦を終えて２勝８敗で勝