さまざまな分野で郷土の発展に貢献した県関係者に贈られる今年の「南日本文化賞」に、3つの団体が選ばれました。 鹿児島市で行われた南日本新聞社の第76回南日本文化賞の贈賞式には、受賞した3つの団体の代表らが出席しました。 経済産業部門で受賞した「鹿児島県茶生産協会」は、長年、栽培技術の向上に取り組み、鹿児島の「荒茶生産量日本一」に貢献した活動が評価されました。 学術教育部門は昨シーズン、ハンドボ