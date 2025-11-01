【動画】天皇賞・秋 チョイ足しキーワード｜https://youtu.be/jis4eo3wQLA テレビ東京・冨田有紀アナから『第172回天皇賞・秋（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！ ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』 クラシック最終戦『第172回天皇賞・秋（GI）』をガチ予想！ ここでしか聞けない予想のうんちくや裏