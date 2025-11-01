プロ野球の秋季キャンプが、1日から高知県内で始まり、多くのファンが球場を訪れました。春野球場で始まったのは中日ドラゴンズの秋季キャンプで高知では初めてです。練習前には歓迎セレモニーが行われ監督就任1年目の井上一樹監督らが新高梨など高知の特産品を受け取りました。今シーズン4位だったドラゴンズ。約200人のファンが見守る中、 若手選手が早速バッティングに励んでいました。ドラゴンズのキャンプは11月1