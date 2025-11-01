◇バドミントンS/Jリーグ2025東京大会（2025年11月1日東京・大田区総合体育館）開幕戦で、再春館製薬所の志田千陽（28）・山口茜（28）が女子ダブルスでペアを組み、広島ガスのペアに2―0（21―14、21―19）でストレート勝ちした。団体戦の同リーグでチームも2―1で勝った。女子ダブルスの五輪銅メダリストと、女子シングルスの世界選手権女王が組む豪華ペアは、7月の全日本実業団選手権以来の結成だが、2011年のアジアジ