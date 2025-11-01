¢£¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡ÙÁ´Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê11·î1Æü¡¿¿À¸Í»ÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡ËÂè10»î¹ç¤Ç´Ú¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ß¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿À¸Í¤ÇÎ×¤à½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Íø¸å¤Ë¾å°Ì¿Ø¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ù¤Ç¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¤¡¦¥Ü¥ßºòÇ¯7·î¤Î¡ØÄ¶RIZIN.3¡Ù¤ÇRIZIN¤Ë½é»²Àï¤·¤¿¥±¥¤¥È¤Ï¡¢RENA¤ËTKOÉé¤±¤òµÊ¤·²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿