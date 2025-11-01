将棋の最高棋戦、第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第３局が３１日から京都市の世界遺産・仁和寺で行われ、１日午後６時１９分、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）が佐々木勇気八段（３１）に勝利し、開幕３連勝で５連覇と永世竜王資格に王手をかけた。第４局は１２、１３日、同市の京都競馬場で行われる。