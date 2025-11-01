大分県別府市で会見した岩屋毅前外相 石破内閣で外務大臣を務めた岩屋氏が１日、大分県別府市で会見を開き、約1年の任期を振り返りました。 ◆岩屋毅前外相「一番労力を使ったのは対米交渉。日本外交の基軸はこれからも日米関係、日米同盟なので」 衆議院大分3区選出で自民党の岩屋毅議員は外務大臣退任後、初めてとなる地元での会見で「対話と協調の外交に取り組んだ1年だった」などと在任期間を振り返りました。 高市新