1999年11月に高羽奈美子さんが殺害された現場のアパート＝31日夜、名古屋市西区「犯人を現場検証に立ち会わせたい」。1999年に殺害された主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝の夫悟さん（69）はその思いを胸に26年にわたって家賃を支払い続け、当時の血痕が残る部屋を借り続けていた。安福久美子容疑者（69）の逮捕を受けて行われた1日の現場検証は、周辺道路の通行が規制される中、多くの報道陣や周辺住民らが状況を見守った。