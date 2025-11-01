福島県富岡町で実施された原子力防災訓練＝1日午後福島県は1日、地震で東京電力福島第2原発4号機の使用済み燃料プール水位が低下して住民に避難指示が出たとの想定で、同県富岡町で防災訓練を実施した。茨城、神奈川、新潟、静岡の4県の原子力災害拠点病院も初めて訓練に参加し、災害現場に派遣された場合の連携を確認した。訓練は福島県沖で地震が発生したとの想定でスタート。行政、警察、陸上自衛隊などの関係者や地元住民