大分市で１０月３１日の夜、中古車販売会社の事務所などが焼ける火事がありました。 火事があったのは大分市玉沢にある中古車販売会社の事務所です。 警察などによりますと、１０月３１日午後9時ごろ「事務所が燃えている」と119番通報がありました。火は約1時間20分後に消し止められましたが、木造平屋建ての事務所が全焼したほか、敷地内の車3台とバイクが焼けました。出火当時、事務所に人はおらずけが人もいませんでした。