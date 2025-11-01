アメリカ・ニューヨークで、世界最大規模のハロウィーンパレードが行われました。仮装した人々が街を埋め尽くす中、“今年ならでは”の異変が。毎年、5万を超える人が仮装して参加するニューヨークのハロウィーンパレード。思い思いの仮装をした人が賑やかに集まり、夜のマンハッタンを練り歩きました。「1年で最高の日だよ!」「私は歯医者!恐ろしい目に遭うわよ!」「ハッピー・ハロウィーン!ニューヨークから生でお届けします!!」