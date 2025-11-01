シリアやガーナなど東京・港区に大使館を置く16か国のグルメや文化を楽しめるイベントが赤坂で開催されています。港区・赤坂のサカス広場できょう始まった「Minato Blossom Festa」は、異なる国や民族の文化に触れ、お互いに支えあう社会を目指すことを目的にしたイベントで、今年で4回目です。シリアやガーナなど、港区に大使館を置く16か国のグルメや民芸品、民族舞踊や伝統的な音楽の演奏などを楽しむことができます