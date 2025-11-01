日本が抱える課題の一つ、地方の活性化。全国に新たな「企業城下町」を作ろうという動きが注目されています。先月31日、モデル都市となる群馬県前橋市でイベントが開かれ、経営者や国会議員、官僚らおよそ250人が参加しました。◇ジンズホールディングス・田中仁CEO「ここは現代美術館になりました。もともと百貨店だったんです」イベント参加者を案内するのは、大手メガネチェーンを経営する田中仁さんです。田中CEO「