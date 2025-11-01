[11.1 ルヴァン杯決勝 柏 1-3 広島 国立]今季の国立マッチで圧巻の3戦連発。Jリーグ屈指のエアバトルを誇るサンフレッチェ広島DF荒木隼人が先制ゴールと力強い対人守備でルヴァンカップMVPに輝いた。試合後のフラッシュインタビューでは親交の深い格闘家・梅野源治氏の代名詞を使って「YAVAY(ヤバい)だろ!」と絶叫。62,466人の大観衆を集めたビッグマッチを大いに盛り上げた。試合を動かしたのは、劣勢が続いていた前半25分だ