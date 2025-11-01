[故障者情報]ジェフユナイテッド千葉は1日、DF植田悠太が左膝外側半月板損傷と診断されたことを発表した。すでに手術は無事終了しているという。クラブによると、植田は10月12日の練習中に負傷。今季はここまでJ2リーグ戦5試合、天皇杯1試合に出場している。