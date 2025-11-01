明日11月2日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH村、秋の収穫祭SP！待ちに待った稲刈りに、城島茂、松岡昌宏、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が集結！今年の新米の出来やいかに？収穫した新米を手作りかまどで炊こうとするが、まさかのトラブル発生！25年目の米作り、笑って締めくくれるか!?◆「ちょっと待て！」「無理じゃん！」手作りかまどが大ピンチに!?9月中旬、25回目の稲刈