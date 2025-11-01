「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７・５」（１１月１日、都内某所）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技大会が行われ、オープニングマッチでは“叛逆の悪童”レオの親友、ドラゴンがＭＭＡルールでオビエルを判定３−０で下し、無傷の３連勝を飾った。序盤からドラゴンが攻勢に出ると、グラウンド戦でバックをとって圧倒。チョークスリーパーを狙った。１分間で決めきることはできなかったが、軍配はドラゴンに上が