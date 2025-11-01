APEC首脳会議閉幕後、韓国・慶州で記者会見する高市首相＝1日（共同）【慶州共同】高市早苗首相は1日午後（日本時間同）、訪問先の韓国南東部慶州で内外記者会見を行った。衆院解散について「経済対策をはじめ、約束した政策を前に進めていくことが重要だ。今は解散について考える暇はない」と述べた。日本維新の会との連立合意に盛り込まれた衆院議員定数の1割削減など政策の実現に向け、幅広く真摯な議論を展開していくとした