「日本ハム秋季キャンプ」（１日、エスコンフィールド）北山亘基投手が、シーズン終了後では初めて本格的なブルペン投球を行った。今秋の侍ジャパンに招集されている右腕は、ＷＢＣ公式球を使用して約３０球。「フォークの落ち幅だったり、真っすぐの球速帯だったりを確認しながら。（日本のボールとの）違いが改めて確認できた。途中からかなり良くなってきたので手応えはありました」とうなずき「ストレートをもう一つ強くし