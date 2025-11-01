バレーボールの大同生命SVリーグは1日、富山県の黒部市総合体育センターなどで男女11試合が行われ、女子はNEC川崎がAstemoを3―0で下して開幕7連勝とした。姫路とKUROBEは初黒星を喫し、ともに6勝1敗となった。男子はサントリーと大阪Bが、ともに2勝目（1敗）を挙げた。