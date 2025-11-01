BUMP OF CHICKENが12月10日、新曲「I」収録パッケージシングルとライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』を2作同時リリースすることが発表となった。新曲「I」は、現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』エンディングテーマとして書き下ろされたナンバーだ。疾走感のあるサウンドの中で焦燥と希望が入り混じるBUMP OF CHICKENらしい仕上がりとなった。公開された通常