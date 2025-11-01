熊本県玉名郡和水町に本社を置く納豆や豆腐などの製造販売、「丸美屋」が今年度末に創業70周年を迎えるにあたり、31日、記念式典を開きました。福岡ソフトバンクホークス元監督の工藤公康さんが講演をし「何かを達成するには固定観念を捨て、クエスチョンを持って行動することが大切」などと話しました。