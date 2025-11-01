10月31日のハロウィーンは過去もっとも少ない人出となりました。東京・渋谷区によりますと、2025年10月31日のハロウィーンでピーク時に渋谷・センター街周辺を訪れた人の数は2024年と比べて4分の1ほどとなる約4500人となり、過去最少となりました。渋谷区・長谷部健区長：静かなハロウィーンになったのではないかと思います。警視庁によりますと、警備にあたっていた機動隊員に対し暴行を加えた公務執行妨害の疑いで男と女が現行犯