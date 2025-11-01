タレントのあのちゃんが10月31日、自身のインスタグラムを更新。メイド服姿を披露し、「可愛すぎる」と話題になっている。【写真】かわいい！あのちゃんのメイド姿をもっと見るあのちゃんは投稿で「全くハロウィン関係なしにメイド服着る仕事でした」とつづり、白と黒のメイド服に身を包み、楽屋と思われる場所で正座する姿を公開した。今回の衣装は自身の番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の収録で着用したもののよう