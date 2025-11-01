奈良公園の木々が色づきはじめ、ゆるやかに人の流れが続いていく。その先にある奈良国立博物館では、今年も「正倉院展」が開かれている。今年で77回目を迎える正倉院展は、年に一度だけ勅封が解かれ、宝物が一般に公開される秋の奈良を象徴するイベント。わずか2週間の開催とあって、関西エリアを中心に多くの人が訪れている。今回は報道内覧会に参加し、実際に感じた会場の空気と展示の魅力を紹介したい。【写真で見る】瑠璃杯、