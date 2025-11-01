ジョッキーの北村友一（39）が1日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。日本ダービーの秘話を明かした。北村は後輩ジョッキー団野大成とともにゲスト出演。今年のダービー初制覇について「クロワデュノール調教に（団野）大成が日曜日のレースの前に調教で乗ってくれて競馬場までいつも来てくれてた」と明かした。「“馬にバランスを取らせて乗ってほしい”とか、ニュアンスだけ伝えながらやってもらっ