将棋の第38期竜王戦七番勝負第3局が10月31日・11月1日、京都市の「総本山 仁和寺」で指され、藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）が佐々木勇気八段（31）に85手で勝利した。藤井竜王はシリーズ成績を3連勝とし、防衛5連覇に“王手”をかけた。次戦の第4局は11月12・13日に京都市の「京都競馬場」で指される。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 終局後の表情（生中継中）藤井竜王が挑戦者の秘策を打ち破り、シリーズ3