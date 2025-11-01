26年前、名古屋市西区で主婦の女性が殺害された事件で現場になったアパートの近くから、今の様子を伝えてもらいます。脇田記者の報告です。ここから20メートルほど離れた先に、26年前に高羽奈美子さんが殺害されたアパートがあります。現在は現場検証のため周辺に規制線が張られ、近くの様子を伺うことはできません。先ほど午後4時半ごろ、安福久美子容疑者を立ち会わせての現場検証が行われました。その1時間半ほど前には、高羽さ