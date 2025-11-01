◇MLB ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ（日本時間1日、ロジャース・センター）ドジャースがワールドシリーズ第6戦に勝利。試合後、ミゲル・ロハス選手は不振に苦しむ中待望のタイムリーを放ったムーキー・ベッツ選手をねぎらい、心温まる言葉を贈りました。ワイルドカードシリーズ第2戦では1試合4安打を記録するなど、チームの勝利に貢献していたベッツ選手。しかし徐々に状態を落とし、日本時間10月10日の一戦