中国の習近平国家主席と韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の初めての会談が11月1日午後に始まり、現在も続いています。朝鮮半島の非核化も話し合われる見通しで、北朝鮮は反発しています。中韓首脳会談は韓国・慶州（キョンジュ）の博物館で日本時間午後4時ごろから始まりました。韓国大統領府によりますと、会談では「朝鮮半島の非核化」も議題に上がる見通しで韓国側は北朝鮮に影響力を持つ習氏に強く働きかけたい考えです。