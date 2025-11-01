ターキッシュ・エアラインズは、中国銀行（バンク・オブ・チャイナ）から総額29億人民元（約4億1,200万米ドル）の融資枠を得た。期間は5年間で、機材拡充や事業拡大、イスタンブール空港の新施設、インフラ開発プロジェクトへの投資などに充てる。資金調達の多様化や持続可能な成長への取り組みを強化する中で、バンク・オブ・チャイナのトルコ法人とマカオ支店が融資機関として調整した。今後も金融機関との協働により財務戦略を