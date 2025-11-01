社会人の学び直し（リスキリング）が注目を集めている。具体的にどんな勉強をすればいいのか。作家の佐藤優さんは「まずは過去に学んだ知識を呼び起こすのがいい。私は、高校の教科書やオンライン講座などを利用している。自由に楽しく学び続けることが、定年後もつづく生きがいにつながる」という――。（第1回）※本稿は、佐藤優『定年後の日本人は世界一の楽園を生きる』（Hanada新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStoc