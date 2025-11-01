女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）に出演するトミー・バストウ（34）が1日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演。日本でのホームステイ経験について話した。1767人が応募したオーディションでヘブン役に選ばれたトミー・バストウはイギリス出身で俳優、ミュージシャンとして活躍し映画「SHOGUN将軍」でポルトガル司祭を演じ注目