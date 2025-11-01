秋の九州高校野球大会は1日、決勝が行われ、県代表の「長崎日大」は、福岡県代表の「九州国際大付属」と対戦。 惜しくも敗れ、準優勝となりました。 川鍋選手のタイムリーで先制した長崎日大は、7回にも1点を追加し、2-0で終盤に。 しかし最終回、土壇場で九州国際大付属に逆転を許し、2対3で惜敗。 秋の九州大会初優勝はなりませんでした。 （長崎日大2年 梶山 風岳主将） 「チームがレベルアップしないと負け