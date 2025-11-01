今回、Ray WEB編集部は好きな子にお願いをされたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はカフェでバイトをしています。ある日女性のお客さんから、紙を渡され……？意中の相手と付きあえた主人公のハヤト。ただ、彼女から付きあうには条件があると言われます。いったいその条件とはなんなのでしょうか…？原案：Ray WEB編集部作画：くらげライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】カフェで連絡