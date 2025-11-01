【モデルプレス＝2025/11/01】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の心花りりが11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。【写真】iLiFE!メンバー、サンタ風ミニ丈ドレスから美脚輝く◆心花りり、サンタ風ミニワンピで美脚披露タータンチェックを基調としたサンタクロース風のミニワンピースから美しい