1日朝、熊本市北区で軽自動車が対向車に接触したあと沿道の街路樹に衝突して1回転し、運転していた男性が死亡しました。1日午前7時20分頃、熊本市北区清水岩倉の市道で清水本町方面に向かっていた軽自動車が対向車2台に接触した後沿道の街路樹などに衝突して1回転しました。この事故で軽自動車を運転していた熊本市東区京塚本町の井 保博さん(51)が頭を強く打ち心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。接