U-KISSのメンバー、フン、ケビン、キソプが新たなグループとして再び集結した。《写真》U-KISSも、2010年代に活躍したアイドルが再注目されているワケ3人は11月1日午後1時に公式SNSを開設し、新グループ名「UX1」としての再出発を発表。新たなロゴとともに挨拶映像を公開し、「新しいチーム名UX1として皆さんにお会いできることになりました。どうぞよろしくお願いします」とファンに向けて初めてのメッセージを伝えた。（写真＝UX